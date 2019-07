mb, Novinky

„Nesmíme růst do nekonečna. Musíme zkonsolidovat výsledky a zachovat exkluzivitu,” řekl Domenicali při otevření nové lakovny v továrně v italské Sant'Agatě Bolognese.

Výjimka ze stopky růstu nemá podle webu Automotive News nastat ani v případě, že by značka expandovala na nové trhy.

Jediný moment, kdy by se Lamborghini více přiblížilo 10 tisícům aut za rok, by bylo přidání dalšího modelu do stálé nabídky. Např. elektromobil ale v plánu není - „zákazníci v současnosti nemají zájem” o něco takového, řekl také Domenicali.

Lamborghini Urus

Přesto si elektřina do Lamborghini cestu najde, a to, jak jinak, kvůli plnění emisních limitů. Do roku 2025 má být celá nabídka značky hybridizovaná. Do jaké míry, a zda budou mít zákazníci na výběr, zda elektřinu ve svém autě chtějí, však zatím oznámeno nebylo.

Stejně tak není v plánu přidávat deseti- a dvanáctiválce pod kapotu SUV Urus. Tento model přitom tvoří největší část prodejů značky. Za první pololetí Lamborghini prodalo 4553 aut, z čehož 2693 kusů tvořily urusy. Huracán si vybralo 1211 zákazníků, model Aventador 649 lidí.

Lamborghini Huracán Performante Spyder