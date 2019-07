laz, Novinky

Esprit, Europa, Elan, Elise, Elite, Exige, Evora... a mohli bychom pokračovat. Lotus má názvy s písmenem E rád a nejinak tomu bude v éře elektromobility. Tradiční automobilka se chystá na 16. července, kdy premiéru zažije Evija, první elektromobil nové éry.

Bude to velké, ale nikoli co do objemu prodejů. Jedná se totiž o exkluzivní model limitovaný na 130 kusů. Britové na chystaný vůz poutají pomocí dvojice videí, na kterých vidíme tu startovací tlačítko, tu kousek zádě... Zkrátka klasické lákání.

Video

Lotus Type 130 - upoutávka

Ovšem u automobilky, která léta spíše evolučně vyvíjí své malé sporťáky, je pozornost zasloužená. Bude to totiž první nový model od roku 2008. Leccos už víme z předchozích vyjádření zástupců Lotusu.

Zatím jediná skica, či spíše šmouha, naznačuje podobu chystaného elektromobilu.

FOTO: Lotus

Na délku by měla novinka mít asi jako model Evora, tedy přibližně 4,4 metru. Evija bude podle informací britského Autocaru ctít tradice automobilky Lotus - tedy důraz na nízkou hmotnost. Pomoci k tomu má karbonový monokok. O parametrech pohonného ústrojí můžeme zatím jen spekulovat. Nicméně hovoří se o výkonu přesahujícím tisíc koňských sil a dojezdu přes 400 kilometrů na jedno nabití.

„Nechceme, aby si lidé mysleli, že to je jenom okruhové monstrum. Auto bude ve finále mnohem praktičtější a použitelnější. Nakonec ale nechceme vyrábět Bugatti, bude to stále Lotus,” nastiňuje charakter chystaného vozu Russel Carr, šéfdesignér Lotusu.