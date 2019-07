Marek Bednář, Novinky

Když automobilka BMW minulý týden odhalila koncept Vision M Next, řekla nám tím, že i divize M se bude elektrifikovat. Potvrdila tak starší slova šéfa divize M Markuse Flasche. Jenže podle technického ředitele BMW Group Klause Fröhlicha to neznamená, že by si spalovací motory nějak rychle balily svých pár švestek.

Dieselové motory na světě zůstanou ještě dobrých dvacet let. Benzínové motory čeká budoucnost ještě delší. Fröhlich nám to řekl v Mnichově na události, nazvané BMW Next Gen a zaměřené na budoucnost nejen této značky, ale do značné míry i celého automobilového světa.

Nejoptimističtější výhled podle něj je, že „v roce 2030 bude na světě 30 % aktuálně vyráběných automobilů elektrifikováno. (...) I tehdy, 80 % aut bude mít spalovací motory”.

Klaus Fröhlich v předvečer BMW Next Gen v Mnichově

FOTO: BMW

„Musíme si uvědomit, že evropské, německé, nizozemské myšlení není celosvětové myšlení. Německo je jedno procento světové populace. (...) 98 % světa může mít jiné ideje, jiné infrastruktury,” upozornil Fröhlich.

Vozy značky BMW jsou však připraveny na zástavbu baterií - alespoň ty, které stojí na platformě CLAR, což jsou v podstatě všechny zadokolky od nové řady 3 po řadu 8. Tato platforma je připravena na to, aby pojala baterie plug-in-hybridního pohonného ústrojí.

Od roku 2020 také mají přijít elektromobily. „Nedělali jsme elektromobily v roce 2015, protože energetická hustota baterií byla na polovině oproti dnešku,” říká Fröhlich s tím, že se podařilo baterie vylepšit. A že na elektrický pohon myslí už od roku 2010 a jsou schopni udělat elektromobily ze všech svých aut.

Diesel se čtyřmi turbodmychadly, zde v BMW M550d Touring, je složitý, drahý na výrobu a vývoj.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

BMW nebude udržovat při životě všechny své současné motory. Protože diesely jsou populární jen v Evropě, kdežto benzínové motory se prodávají dobře na celém světě, budou to naftové nabídky, které nejspíš skončí.

To znamená tříválec o objemu 1,5 litru a třílitrový šestiválec se čtyřmi turbodmychadly, obchodně označovaný jako M50d. Motor se čtyřmi turbodmychadly je velmi komplikovaný, velmi drahý, ale jeho objemy prodejů klesají. „Čtyř- a šestiválcové diesely ale zůstanou,” uzavírá Fröhlich.

Benzínové motory však také nejsou z hrobníkovy lopaty pryč, alespoň ty největší. Již zmíněný Markus Flasch hovořil o tom, že pro dvanáctiválec nevidí budoucnost. Podle Fröhlicha to je ještě horší: „I osmiválec chráníme jen tím, že spolupracujeme s ostatními, kterým můžeme nabídnout osmiválcový motor.”

I osmiválec, použitý např. zde v BMW 750i, je náročné udržet nad vodou.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Důvod, proč dvanáctiválec nemusí mít budoucnost, je v tom, že když vezmete šestiválec a silné plug-in-hybridní ústrojí, hned máte 680 koní a tolik newtonmetrů, že zničíte jakoukoliv převodovku. Takže ty výkony můžou být realizovány šestiválcem a hybridem. Proto mají velké motory konkurenci,” vysvětluje pravdu nemilou fanouškům staré školy Fröhlich.

Druhým důvodem jsou samozřejmě emise. Nekončící vývoj dvanáctiválce N74, který pohání BMW M760Li a vozy Rolls-Royce, který je nutný, aby byla splněna emisní nařízení, při pouze zhruba pěti tisících kusech vyrobených ročně zvedá cenu těchto aut o tisíce eur.

„Kombinace osmi- nebo šestiválcového motoru s plug-in hybridem dá dost výkonu na to, abychom mohli postavit i ta nejsilnější auta divize M bez dvanáctiválce. Proto si myslíme, že V12 skutečně bohužel nemá budoucnost. A musím bojovat za to, abych udržel při životě i osmiválec,” opakuje Fröhlich.