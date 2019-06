mb, Novinky

Základem, byť spíš na preventivní stránce věci, by ve věci problémů s autem v zahraničí mělo být dobré cestovní pojištění. To může zajistit odtah a opravu nepojízdného auta, stejně jako zapůjčení náhradního - a tím ušetřit desetitisíce korun. Navíc nejen v případě nehody, ale i pokud se vaše auto porouchá a na místě není nikdo schopný ho opravit.

Podle firmy Vindicia, zabývající se odškodněním, v zemích EU platí, že je poškozený odškodňován ze strany viníka, z jeho pojistky. Podmínky se samozřejmě řídí pravidly státu, ve kterém k nehodě došlo. A protože ne každý má nastudovány tamní předpisy zabývající se touhle problematikou, kontaktování asistenční služby pojištění, ať už pojištění auta nebo cestovního, by mělo být na jednom z prvních míst.

Sjednocení mobilních tarifů pro volání i data v rámci EU to před dvěma lety udělalo nepoměrně snazší a levnější. „Na asistenční lince vám poskytnou informace, jak se po nehodě chovat, co je třeba zajistit, na co nezapomenout, čeho se vyvarovat,” uvádí Ivana Buriánková z České pojišťovny.

Uchovejte dokumenty

Samozřejmostí je zajištění údajů všech účastníků nehody - jména a adresy řidičů, údaje o pojištění, příp. kontakt na svědky nehody. Co nejlepší zadokumentování nehody doporučuje i Jan Marek z pojišťovny Generali. A ovšem je důležité pečlivě uchovat všechny dokumenty, ať už o nehodě samotné, o nutných opravách nebo případné lékařské zprávy.

Důkladná dokumentace nehody je nezbytná. Ke standardnímu modrožlutému záznamu o dopravní nehodě (na snímku) připojte fotografie.

FOTO: Profimedia.cz

V různých zemích jsou i různá pravidla stran toho, kdy je k nehodě třeba volat policii. Např. v oblíbeném Chorvatsku je podle platformy Vize Nula, která si klade za cíl zlepšit bezpečnost na silnicích, nutné při výjezdu ze země mít policejní protokol o vyšetření nehody, pokud došlo na autě k viditelnému poškození.

V Německu je třeba volat policii např. při poškození zaparkovaného auta, jehož majitel není na místě, v Itálii je to nutné, pokud nehoda omezuje provoz, a např. v Rumunsku doporučuje platforma volat policii vždy, když následkem nehody došlo k jakémukoliv poškození vozidla.

Nepodepisujte, čemu nerozumíte



Důležitá rada, na které se shoduje více námi oslovených odborníků, je na papíře jednoduchá, ale v praxi, ve stresu, někdy obtížně splnitelná - nepodepisujte nic, čemu dost dobře nerozumíte.

„Pokud pro vás nevýhodné dokumenty podepíšete, může se stát, že nevědomě uzavřete dohodu a zřeknete se odškodnění ze strany viníka a jeho pojišťovny. Může se dokonce stát, že takto přijmete vinu za celou nehodu a kompletní odškodnění druhé strany půjde z vašeho povinného ručení,” upozorňuje Tomáš Beck z firmy Vindicia.

Připomíná i to, že ačkoliv je v některých státech dovoleno řídit s určitým zlomkem alkoholu v krvi, v případě nehody to může znamenat zásadní problém. „Při nehodě hraje proti řidiči. A to i v případě, že šofér danou hladinu nepřekročil, a dokonce i tehdy, kdy nehodu přímo nezavinil.”