mb, Novinky

Málokomu asi Audi Q7 přišlo vizuálně zastaralé, přesto to jsou už čtyři roky od jeho představení na trh - a od našeho testu dieselové verze. Od té doby se designový jazyk značky posunul, a tak je třeba Q7 vrátit do latě.

Na první pohled jsou patrné změny na přídi, Q7 dostala novou masku a světlomety. Trochu se tak zbavila arogantního vzhledu a také už na fotkách nepůsobí tak mohutně. Fyzicky menší ale samozřejmě není.

Tato červená mu vážně sluší.

Podobné změny jsou vidět i na zádi - vidíme nová světla s žebry jako např. u liftbacku A7, ovšem bez svítící linky, jako u prominentnější Q8. Dodatečné lampy v nárazníku zůstávají a v červené barvě auta, které se ukázalo na oficiálních snímcích, nejsou moc vidět.

Q7 zaznamenala největší změny uvnitř - má kompletně novou palubní desku, z jejíž horní strany zmizel displej. Na středové konzoli totiž vidíme systém dvou dotykových displejů, které pro ovládání vozu najdeme ve většině velkých nových Audi.

Tento systém v praxi funguje mnohem lépe, než se to může zdát na papíře. A to díky tomu, že dolní displej slouží v podstatě „jen” k ovládání klimatizace a k tomu, abyste napsali prstem cíl do navigace.

Přístrojová deska je úplně nová.

Stran výbavy je dále samozřejmostí armáda jízdních asistentů včetně adaptivního tempomatu se samočinným zpomalováním před zatáčkami a křižovatkami nebo aktivního vedení v jízdním pruhu. Tisková zpráva hovoří i o odpočítávání času, než na semaforu padne zelená.

V kabině počítejte s všemožným jízdním komfortem, jako jsou vyhřívané a ventilované přední i vnější zadní sedačky. Za příplatek je možné mít jak tři individuální sedačky v druhé řadě sedadel, tak i dvoumístnou třetí řadu, takže Q7 může, stejně jako dosud, být až sedmimístná.

Přední světlomety využívají technologii LED Matrix a lasery. Za zmínku stojí také přídavek aktivní stabilizace bočního náklonu, který dosud mohla mít jen vrcholová verze SQ7. Ten pomocí elektromotorů na příčných stabilizátorech náprav vyrovnává vůz tak, aby se zejména v zatáčkách tolik nenakláněl.

I zadní sedačky nabízejí vyhřívání a ventilaci.

Pod kapotou najdeme zpočátku výroby jen dvě naftové možnosti. Obě budou mít mild-hybridní ústrojí s elektrosystémem o napětí 48 V, které sníží spotřebu až o 0,7 l/100 km. Konkrétní hodnoty spotřeby ani výkonu však zatím oznámeny nebyly.

Oba tyto motory jsou standardně spojeny s automatickou převodovkou s hydrodynamickým měničem momentu a se stálým pohonem všech kol. Víme také, že Q7 se může těšit i na plug-in-hybridní pohonné ústrojí; do nabídky přijde, stejně jako benzinový motor, se zatím neupřesněným zpožděním.

Dosavadní Audi Q7

FOTO: Martin Žemlička, Novinky