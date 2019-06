laz, Právo

Internetem aktuálně koluje video z nehody, která se v březnu tohoto roku stala poblíž předměstí Varšavy v Polsku. Z naprosto ideálního úhlu ukazuje situaci, které coby řidič osobního auta prostě nemůžete zabránit. Protijedoucímu kamionu totiž praskla levá přední pneumatika, nepřekvapivě v momentě, kdy byla v pravotočivé zatáčce nejvíce zatížena.

Těžký kolos si to tak zamířil po tečně ven, nejprve do návěsu jiného kamionu a poté téměř čelně do Kie Ceed a dalších aut. Právě dvaadvacetiletá řidička ceedu byla ohrožena nejvíce, hasiči ji museli vyprošťovat hydraulickými pomůckami. Byla hospitalizována bez ohrožení na životě.

Pneumatiky explodují nejčastěji vlivem extrémního přehřátí. To může být způsobeno nadměrným opotřebením, poškozením pláště nebo podhuštěním.