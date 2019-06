mb, Novinky

Nová 2008 zvenčí i zevnitř přináší design a funkční prvky více než podobné modelu 208, ovšem vzadu si všimněte panelu těsně pod oknem pátých dveří, který připomíná ten z větší 3008. Automobilka chce na větší model odkázat a zopakovat jeho úspěch.

Z modelu 208 je tu např. nový digitální přístrojový štít, který má dvě úrovně a vytváří tak 3D-efekt. Stejná je i středová konzole s displejem trčícím úplně nahoře a klapky připomínajícími tlačítky pod ním.

V kabině je víc prostoru.

Po stránce jízdních asistentů je výbava samozřejmě bohatá. Hlídač mrtvých úhlů a automatické nouzové brzdění jsou samozřejmostí, dále v něm najdete adaptivní tempomat, hlídání pozornosti řidiče, rozpoznávání dopravních značek s možností nastavit tempomat podle rychlostního omezení nebo asistent pro jízdu v pruzích.

Vůz se zvětšil; kromě 14 cm navíc na délku oproti předchůdci má také prodloužený rozvor náprav, z nějž budou benefitovat zejména cestující na zadních sedačkách. Podle automobilky je ale více prostoru všude v interiéru. Zavazadelník má před sklopením sedaček objem 405 l a nabídne dvojitou podlahu, pod níž je dalších 29 litrů.

Kufr pojme 405 litrů a další prostor má pod dvojitou podlahou.

Pod kapotu nabídne 2008 benzín i naftu, ale k mání bude i verze e-2008, poháněná čistě elektřinou. Ta má 136 koní a 300 N.m, baterii o vcelku použitelné kapacitě 50 kWh a dojezd 310 km na jedno nabití dle měřicího cyklu WLTP. Její hmotnost je 1 548 kg.

Nabíječka o výkonu 11 kW má dobít baterii za pět a čtvrt hodiny.

Máte-li radši konvenční pohonná ústrojí, k mání budou tři varianty benzínového tříválce PureTech - o 100, 130 a 155 koních, resp. 205, 230 a 240 N.m. Slabší a prostřední verzi je možné mít se šestistupňovou manuální převodovkou, prostřední a silnější varianta je i s osmistupňovým automatem.

Hodnoty nejvyšší rychlosti jsou podle síly motoru 183 až 206 km/h, podobně zrychlení na stovku je od 12 do 8,9 sekundy. Kombinovaná spotřeba je od 5,4 do 6,1 litru benzínu na 100 km a vozy váží od 1 189 do 1 205 kg.

O pohonu všech kol v nabídce nemáme zprávy, ale neočekáváme ho.

Pro milovníky nafty jsou připraveny dvě verze motoru 1,5 BlueHDi, a to o 100 nebo 130 koních. Obě nabídnou 250 N.m, ta slabší dostane manuální šestikvalt a ta silnější automatický osmikvalt.

Maximálka je 185, resp. 199 km/h, zrychlení na stovku činí 11,8, resp. 10,1 sekundy a kombinovaná spotřeba je 4,5, resp. 4,7 litru nafty na 100 km. Slabší diesel váží 1 205 kg, silnější varianta je o 30 kg těžší.

Nový Peugeot 2008

Prodeje nové 2008 by měly začít koncem letošního roku. Co zatím nebylo zveřejněno, je ceník novinky. Současná 2008 začíná na rovných 350 tisících korun.