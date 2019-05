fra, Novinky

Nová doba a nové trhy žádají nové přístupy. A tak Harley-Davidson představil nejen elektrický motocykl, ale také zmenší objem motorů pod pětistovku. To by znamenalo přelom i pro ty, kteří nevěří elektřině a H-D si pořizují jako pořádný stroj pro chlapáky.

Jenže není zatím důvod klesat na mysli. Celý tenhle downsizing je důsledkem expanze značky na asijské trhy. Tam se s velkoobjemovými motory moc neuchytí. Indický trh, kde se chce značka z Milwaukee prosadit především, potřebuje spíš menší motocykly s menším objemem. Stále Harley, ale trochu civilnější.

Harley-Davidson LiveWire - elektrický Harley

FOTO: Harley-Davidson

Ke kroku úprav pro asijské trhy i s jejich specifiky už přikročila spousta firem. Harley tak nebude ani první, ani poslední. Ostatně už dnes z indické továrny vyjíždí modely Street 750. Na základě tohoto modelu by se pak mohl jednoduše začít vyrábět levnější, který by ale měl objem menší než 500 ccm. Ruku v ruce s tím by měla jít dolů i cena, která by se podle odhadů měla pohybovat někde kolem 4000 dolarů, což je při dnešním kurzu asi 92 000 Kč.

Ovšem to, že by motocykl byl vyráběn v Indii a byl určen především pro asijské trhy, neznamená, že by se nemohl podívat i jinam po světě. Ostatně i Street 750 je k dostání po celém světě. A tak by se k němu mohlo dostat víc lidí.