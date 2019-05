Snad každý, kdo hrál proslulou českou hru Mafia, to v ní zkoušel - přeskočit zvedající se východní nebo západní Marshallův most. S dostatečně rychlým autem, a pokud jste na most vjeli ve správný moment, to šlo.

Jenže skutečný život není videohra, jak se přesvědčili dva Texasané v americké Louisianě. Stalo se to v pátek 24. května ve dvě hodiny ráno na mostě Black Bayou na silnici č. 384 nedaleko města Lake Charles.

Podle svědka jeden z mužů zvedl závoru, aby mohlo auto projet, pak nastoupil zpátky do vozu a řidič zrychlil s cílem most přeskočit. Most Black Bayou (na obrázku výše) není celý zvedací, část pohyblivé mostovky se odsouvá do strany a část se zvedá - a tu měli muži patrně za skokánek.

Only in Louisiana...



2 Texas men die trying to jump car over open drawbridge.



A witness said the car backed up at the open drawbridge, and then accelerated forward, trying to jump to the other side.#StrangeNews



Source: https://t.co/QbtNV0RJC8 pic.twitter.com/r7MZKf8rqA