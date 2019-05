mb, Novinky

Automobilka Porsche loni mocně slavila sedmdesát let svých sportovních aut, připomínala model 356 No. 1, první prototyp, vzniklý v roce 1948. Ten vůz byl splněným snem Ferryho Porscheho, syna Ferdinanda, který se narodil ve Vratislavicích nad Nisou a v roce 1931 založil firmu Porsche.

Ferdinand Porsche vyvinul KdF-Wagen, který se později stal Volkswagenem Type 1, řečeným Broukem - nejznámějším autem v historii. Na jeho základě ale kromě 356 No. 1 vzniklo ještě jedno auto, o kterém lze prohlásit, že to je Porsche, a to mnohem dříve.

Při výkonu pouhých 32 koní byla aerodynamika klíčová.

Dostalo název Type 64 a Ferdinand Porsche ho postavil pro závod mezi Berlínem a Římem, který byl plánovaný na září 1939. Jenže Hitler stihl 1. září 1939 napadnout Polsko a rozpoutat tak druhou světovou válku - a ze závodu sešlo.

Projekt Type 64 byl oficiálně zrušen a jediný vyrobený kus se stal majetkem německé vlády. Přesto ještě v prosinci 1939 vznikl druhý kus a v červnu 1940 dokonce ještě jedno, třetí auto. To ale používalo části z prvního kusu, který stihl havarovat.

Stav možná není dokonalý, ale tohle auto existuje v jediném kusu na světě.

Type 64 měl podvozek a pohonné ústrojí stejné, jako KdF-Wagen, ale plochý vzduchem chlazený čtyřválec byl naladěn na 32 koní. Zcela odlišná je také karoserie, je z hliníkové slitiny a nýtovaná - podobně jako druhoválečná letadla.

Na kusech č. 2 a 3 během války i po ní probíhal vývoj různých částí pro Ferryho vlastní vůz, již zmíněnou 356. Type 64 je tak tím chybějícím dílkem, který spojuje KdF-Wagen Ferdinanda Porscheho s Ferryho 356 No. 1.

Logo Porsche přibylo až po válce.

Vůz na těchto fotografiích je ten třetí, vyrobený v roce 1940, a protože číslo 2 nepřežilo válku, je to jediný dochovaný exemplář. Zůstal v rodině Porsche celou válku a v roce 1946 na jeho příď Ferry přilepil nápis Porsche.

V roce 1947 se dostalo vozu renovace, kterou ale neprováděl Porsche sám, nýbrž ji svěřil turínské karosárně Pininfarina. O dva roky později ho koupil závodník Otto Mathé, v 50. letech se stal prvním závodníkem, který dosahoval úspěchů s vozem značky Porsche, a ponechal si ho až do své smrti v roce 1995.

Plochý čtyřválec je chlazený vzduchem.

„Bez Typu 64 by neexistovala 356, 550 nebo 911. Je to příběh vzniku značky Porsche,” říká Marcus Görig, specialista na automobily u aukčního domu RM Sotheby's.

Právě tento dům nabídne Type 64 v aukci, a to v kalifornském Monterey 15.-17. srpna letošního roku. Má potenciál stát se nejdražším Porsche v historii, odhady hovoří až o 20 milionech dolarů, tedy asi 459 milionech korun.