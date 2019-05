mb, Novinky

Z kraje roku se představil Citroën Ami One, městský elektromobil, zaměřený zejména na sdílení aut. Pokud vám nevoní město či sdílení aut, i pro vás mají Francouzi vizi budoucnosti – Citroën 19_19.

Samozřejmě je to elektromobil a samozřejmě může jezdit autonomně. V kabině je volant a pedály, ale pokud řídit nechcete, odklopí se, abyste měli víc prostoru a mohli relaxovat. Dle tiskové zprávy v určitých situacích řídit budete muset, takže je vůz schopný autonomie úrovně 3 nebo 4.

Kola mají průměr třiceti palců. Přesto má vůz být pohodlný.

Citroën 19_19 je zaměřen nikoliv na sportovní jízdu, nýbrž na maximální komfort na dlouhých trasách. Při pohledu na gigantická kola – mají třicet palců průměru – člověk zdvihne obočí, ale tenhle koncept má eso v rukávu – hydropneumatické odpružení.

Citroën v tomhle ohledu není nováčkem, podobné „chytré“ podvozky stavěl léta a velmi úspěšně. Tenhle konkrétní podvozek je založený na systému v Xantii Activa, který aktivně pracoval proti bočním náklonům karoserie v zatáčkách. 19_19 k tomu přidává kamery a čidla, díky kterým se podvozek dokáže předem připravit na to, co ho na silnici čeká.

Spolujezdcova lenoška je dominantou interiéru.

Komfortně bude sedět zejména pasažér vpravo vpředu – má k dispozici lenošku i s podhlavníkem. Řidičova sedačka má naopak poskytovat co nejlepší oporu tělu. A konečně, dvě místa vzadu připomínají gauč. Ne nadarmo Citroën o tomto voze říká, že to je „obývák na kolech“.

Na rozdíl od moderních gaučů s nízkými opěradly má ale tenhle i jakousi oporu pro hlavu – ve formě červených provázků, natažených tak, aby znázorňovaly logo Citroënu. Obecně tu loga Citroënů najdete skoro všude; volant např. dokáže zobrazit jakékoliv logo z historie značky.

V kabině nejsou displeje, všechno je promítáno.

Na displeje si interiér příliš nepotrpí. Všechny informace jsou promítány; pro řidiče to je rychlost jízdy a další důležité údaje, pro ostatní pasažéry třeba filmy. Samozřejmě se všechno ovládá hlasem.

Za zmínku stojí také pneumatiky, které speciálně vyvinula firma Goodyear a jsou v podstatě jedním dílem spolu s koly. To aby bylo jejich odvalování tišší. Jejich součástí je speciální houbovitý materiál, který pomáhá co nejlepší trakci na suchém i mokrém povrchu.

Citroën 19_19 není autem do města, je určen na dlouhé trasy.

A konečně, co dává tohle všechno do pohybu? V útrobách jsou dva elektromotory, jeden pro každou nápravu, a jejich kombinovaný výkon je 456 koní a 800 N.m. Zrychlení na stovku má být okolo pěti sekund, nejvyšší rychlost je 200 km/h.

Kapacitu baterií neznáme, ale na jedno nabití má vůz být schopný ujet 800 kilometrů. Má také zvládnout velmi rychlé nabíjení, které během 20 minut dodá „šťávu“ na 600 kilometrů.

Jak to bude s výrobou? To zatím těžko byť jen odhadovat, ale z toho, jak extrémně futuristický je to koncept, můžeme myslet tak na druhou půlku příští dekády. Pokud vůbec; podle Citroënu je to v tuto chvíli jen studie, představená k příležitosti letošního stého výročí založení značky. Odtud také dostala označení s devatenáctkami.