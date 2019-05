fra, Novinky

Tesla hodně silně akcentuje vlastnosti svých automobilů, které mají jeden z nejlepších autonomních systémů řízení. Jistě, stalo se několik nehod. Dokonce smrtelných. Jenže často se ukázalo, že řidiči nerespektovali nařízení a za volantem například spali, i když podle předpisů se musí stále věnovat řízení a kdykoli musí být schopni jej znovu převzít.

Ovšem autonomní řízení se omezuje jen na některé lokality. Je totiž třeba mít naprosto přesné informace o cestách, protože navigační údaje jsou jedním z několika vstupních dat. Elon Musk ale nyní v tweetu na přímý dotaz na celoamerický autonomní systém odpověděl hodně na rovinu: „Chtěli jsme mít autopilota LA/NY už minulý rok, ale bude až tento. Každý s autem Tesla si ho bude moct přidat.“

To znamená, že tento rok by měl být hotový autopilot, který by dokázal dojet z Los Angeles do New Yorku. Kolik bude stát? Pravděpodobně stejně, jako dnešní autopilot – při koupi nového auta v USA 6000 dolarů (138 000 Kč) a při doplnění u staršího 8000 dolarů (184 000 korun).