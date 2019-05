fra, mb, Novinky

S nastupujícími moderními elektronickými systémy se ukazuje, že právě elektronika se stává kamenem úrazu pro automobily. Podle statistik vozidel se stářím 12-36 měsíců se totiž ukazuje, že za polovinu poruch a problémů může právě elektronika. A to jak ta spojená s řízením vozu a jeho bezpečností, tak i ta vnitřní, jako jsou rádio, navigace, připojení telefonu nebo interface toto sdružující.

Výzkum agentury J.D. Power, v tomto případě zaměřený na britský trh, se zabývá téměř 180 důležitými body. Jsou tu problémy s motorem, podvozkem, převodovkou, ale třeba i s klimatizací, osvětlením apod. A samozřejmě i s elektronikou. Výsledky uvádí pomocí indexu počtu problémů na 100 vozidel, označeného PP100.

Škoda stanula na druhém místě v celkové spolehlivosti. Na snímku palubní systémy Kodiaqu RS

Ukázalo se, že například 1,5 vozidla ze 100 má problémy s alarmy nebo tempomaty. Co je ovšem horší, je, že 2,4 vozidel ze 100 má problémy s elektronickými bezpečnostními systémy, jako jsou hlídač slepého úhlu, systém proti nechtěnému vybočení z pruhu apod.

Joshua Halliburton, vedoucí evropské divize u J.D. Power, řekl, že tohle by se mohlo stát problémem se zaváděním autonomních systémů řízení vozidel. Lidé by mohli mít k těmto systémům nedůvěru, a hlavně poruchovost by se měla snížit a znásobit jejich kontrola. „Zákazníci oprávněně zpochybňují nákup auta s autonomním řízením, když se automobilky například neustále potýkají s přesností svých navigačních systémů.“

Přesnost navigačních systémů patří podle J.D. Power k problematickým oblastem. (Ilustrační foto)

Ovšem nejproblematičtější na vozidle jsou systémy spojené s infotainmentem. Podle dotazovaných majitelů aut tvoří tyto systémy polovinu z deseti největších problémů. Podle J.D. Power je na tom jasně znát zoufalá snaha výrobců uvádět co nejdříve nové technologie, aniž by byly dostatečně vyladěné. Pokud by to neudělali, tak by jim konkurence výrazně utekla.

Tabulka celkové spolehlivosti ukazuje, že to nejsou drahá auta, která v tomto oboru vynikají. Prémiové značky jsou v první desítce jen dvě - Mini a Volvo.