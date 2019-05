laz, Právo

Škoda se do světa elektromobilů oficiálně naplno vrhne 23. května. Už nyní probíhá pilotní program, do které jsou zapojeny velké české společnosti, které testují e-Citigo. Tedy elektrickou verzi minivozu Citigo v předprodukční variantě.

Sériová verze bude představena právě 23. května v Bratislavě. A to v 15 hodin, těsně před zahájením čtvrtfinále Mistrovství světa v hokeji 2019. Minivůz zatím nespecifikovaných parametrů má ujet na jedno dobití až 300 kilometrů. Příbuznost elektrického Citiga hledejme u Volkswagenu e-Up!, elektrické verze modelu Up!. To jsou vozy, které se ještě se Seatem Mii poblíž Bratislavy také vyrábějí.

První elektromobil s okřídleným šípem ve znaku při premiéře doplní také první plug-in hybrid od škodovky. Půjde o Superb, který bude kombinovat zatím neznámý spalovací motor s elektromotorem a baterií, kterou lze dobíjet ze sítě a prodloužit čistě elektrický dojezd. Nové pohonné ústrojí by mělo být součástí decentního faceliftu, který byl nedávno nachytán na hradecké dálnici. Oba vozy se na trh dostanou ještě v tomto roce.

Srovnání stávající (vlevo) a inovované verze. Nové jsou světlomety, přesněji jejich grafika a složení LED diod, maska je vystouplá a výraznější, změny čekejme i v rámci zamaskovaných mlhovek.

FOTO: Koláž Novinky.cz a Škoda Auto,