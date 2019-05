laz, Právo

Majitel vozu za více než pět milionů korun má právo být ostražitý a vyžadovat přístup na úrovni, ostatně jako každý zákazník. Obzvlášť pokud se mu zdá, že jeho vůz byl při opravě poškozen. Kvůli domnělému poškození nárazníku, kola a částí interiéru během záruční opravy vrátil Dan Barnet své auto do autorizovaného servisu Audi v Readingu hned třikrát.

Driver who rowed with garage about repairs on his Audi R8 finds graffiti mocking his willy on bumper https://t.co/yvcyzenxP8 — The Sun (@TheSun) 22. dubna 2019

Dvaačtyřicetiletý Barnett po osmnácti měsících potřeboval měněný nárazník sundat, aby se mohl autu věnovat sám. Jenže po odmontování se dočetl nepěkné věci. Vzkazy napsané na vnitřní straně nárazníku v několika zkazkách hovoří o jeho penisu. A rozhodně ne v lichotivých rovinách.

Podle deníku The Sun, který o případu informuje, oznámil Barnett celu věc policii. „Nejprve jsem se začal smát, protože je to docela vtipné, ale potom to spíš přešlo ve zlost a vztek. Není to levná věc,” říká majitel červené R8.