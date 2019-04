Co je to „hot rod”?

Duchovní předchůdce hot rodů můžeme vysledovat do 20. let, do období americké prohibice, kdy sloužily pro ujíždění policii. Termín hot rod ale vznikl později, ve 30. letech v Kalifornii. Označovala se tak auta, která byla upravena pro závodění ve vyschlých jezerech.

Velký rozmach tento druh úprav zaznamenal po druhé sv. válce. Stará auta z 20. a 30. let byla osazována tehdy moderními motory, které navíc často postrádaly jakoukoliv kapotáž. Právě takováto auta si člověk dnes pod pojmem hot rod představí nejspíš.

Takhle vypadá typický příklad hot rodu.

FOTO: Profimedia.cz