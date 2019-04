fra, Novinky

To, co předeslaly automobilky, se skutečně stalo. V jednu chvíli se zastavila čtvrtina výrobní kapacity automobilů ve Velké Británii. Tak masivní přerušení výroby způsobilo jednak globální snížení zájmu po nových vozidlech, ale především odchod Velké Británie z EU.

Automobilky si totiž uvědomují, že vyrábět do zásoby automobily, jejichž budoucnost je bohužel nejistá, je kontraproduktivní. Opuštěním jednotné evropské zóny bez dohody by totiž znamenalo, že by se mohla najednou pozastavit i pravidla ohledně celních smluv či homologačních listů a automobily by byly najednou v Evropě neprodejné.

Od Jaguaru po Rolls-Royce

Dnes nejvíce skloňovanou společností, která odskáče brexit, je Jaguar Land Rover. Ta oznámila, že v dubnu přeruší výrobu ve všech svých továrnách (Solihull, Castle Bromwich, Halewood a Wolverhampton). To se stalo a postupně dojíždí výroba plánovaných kusů a utichají výrobní linky.

Rolls-Royce Phantom Fuxia

FOTO: Rolls-Royce

Podle Automotive News ve stejné době mlčí výrobní linky koncernu PSA, konkrétně značky Vauxhall (Opel) a také Mini a Rolls-Royce. Také Honda už dávno oznámila svůj plán na šestidenní odstávku v dubnu. Přesný termín však nesdělila.

Ostatně Honda už oznámila, že z Velké Británie odchází k roku 2022. Prý to ale s brexitem nemá nic společného, protože značce se spíš vyplácí vyrábět auta v Japonsku a vozit je po světě. Důvodem je nová obchodní dohoda mezi EU a Japonskem, kdy cla spadla na nulu, takže udržování celé výrobní základny v jiných zemích není tak výhodné, jako centralizované řízení v Japonsku.