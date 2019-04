mb, Novinky

Před pár týdny jsem zkoušel, jestli se dá elektromobilem dojet na chalupu vzdálenou necelých 300 km. Bral jsem to jako dobrodružství a nevěděl, co můžu čekat. Proti pouti, kterou v neděli 7. dubna zakončil Nizozemec Wiebe Wakker, to však ani nestálo za řeč.

Wakker totiž ve svém elektromobilu putoval přesně 1119 dnů, téměř přesně tři roky, z Nizozemska do Austrálie. „Chtělo to nějaké úsilí, ale celkově to byl docela snadný výlet, možný díky stovkám lidí, kteří se přihlásili na mém webu a nabídli pomoc cestou,“ komentoval svou pouť Wakker pro web Sydney Morning Herald.

Obratník Raka přejel Wakker víckrát, zde v Barmě.

FOTO: Wiebe Wakker, Reuters

Vyrazil 15. března 2016 bez peněz, spoléhaje na pomoc lidí cestou. Někteří mu už předem nabídli místo k přespání či k nabití auta prostřednictvím webové stránky, kde o své cestě předem informoval.

Projezdil Evropu i Austrálii



Celkem navštívil 33 zemí a ujel 95 tisíc kilometrů. Přes Švýcarsko, Rakousko a Dánsko dojel na Nordkapp, nejsevernější bod Evropy, pak jel přes Moskvu, Polsko, Ukrajinu, Buharsko, Turecko a Írán, navštívil také Spojené arabské emiráty. Přeplul do Indie a přes Bangladéš, Bhútán a Barmu dojel do Singapuru a dále přes Brunej a Východní Timor do severní Austrálie. Tu objel celou, navštívil posvátnou horu Uluru a skončil v zahradách u opery v Sydney.

V Indii se Modrý bandita vozil i v náklaďáku.

FOTO: Wiebe Wakker, Reuters

Svůj elektrický Volkswagen Golf Variant páté generace nazval Blue Bandit, tedy Modrý bandita. V Indonésii vůz podstoupil opravu baterie a v Austrálii, kam Wakker dorazil vloni v červnu a jezdil tam až do neděle, se baterie kvůli vysokým okolním teplotám často přehřívala.

„Modrý bandita“ je srovnatelný s továrním e-Golfem



Golf V se jako elektromobil nevyráběl, Blue Bandit je tedy unikátní stavbou. Přesto nemá nepoužitelné parametry – podle webu NewAtlas má jeho elektromotor výkon 204 koní a lithium-ionová baterie má kapacitu 37 kWh, o chloupek větší než u současného e-Golfu, který nabízí 35,8 kWh. Dojezd na jedno nabití je 200 kilometrů.

Podle webu TheDriven bylo cestou použito 17 megawatthodin elektřiny, jejíž cenu Wakker odhaduje celkem na zhruba 91 tisíc korun. Ve srovnání s tím, kdyby cestu podnikl konvenčním autem, ušetřil více než 12 milionů tun CO2.

Wiebe Wakker v cíli své pouti v australském Sydney.

FOTO: Wiebe Wakker, Reuters

A proč se do něčeho takového pustil? „Zájem o elektrická auta roste pomalu zejména kvůli spoustě předsudků. Lidé věří, že nejsou spolehlivá nebo že nedokážou urazit dlouhé vzdálenosti. Tím, že dojedu z Holandska doslova na druhý konec světa, doufám, že lidem pomůžu změnit názor,“ uvedl Wakker v lednu, kdy projížděl australským Adelaide.