Co znamená ZR v označení rozměru?

V označení rozměru pneumatiky se lze setkat s písmeny ZR místo R před průměrem disku. R stále označuje radiální konstrukci, zde žádná změna. Písmeno Z je jedno ze starších označení pro rychlostní index; do roku 1991 se rychlostní index psal tímto způsobem do označení rozměru a používalo se S (do 180 km/h), H (do 210 km/h), V (nad 210 km/h) a právě Z, které ukazuje, že pneumatika zvládne rychlost vyšší než 240 km/h.

Právě jedině ZR se ještě používá, i když je to zbytečné. Standardní je dnes označení V pro rychlost do 240 km/h, W do 270 km/h, (W) nad 270 km/h, Y do 300 km/h a (Y) nad 300 km/h. Uvádějí se u nosnostního indexu.