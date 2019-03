Stěrače bývají po zimě opotřebené. Výměna není složitá

Výměnu stěračů řada lidí nechává na servisu, ale protože je to jeden z nejsnazších úkonů údržby auta, většina motoristů to zvládne sama. Tápete, jak na to? Zásad, kterých je třeba se držet, je jen hrstka.