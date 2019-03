fra, Novinky

Aston Martin chystá speciální model DBS GT Zagato, což bude nádherné kupé opět tvořené karosárnou Zagato. Speciální kousek, který bude nabízet unikátní svezení. Tohle nebude žádná sériová výroba. Už ten základ je famózní. Technicky totiž bude vycházet z toho nejlepšího – Aston Martinu DBS Superleggera.

Pod kapotou tak bude přeplňovaný benzínový dvanáctiválec o objemu 5,2 litru, který vykazuje charakteristiky 715 koní a 900 N.m. S těmito hodnotami by se měl vůz se stokilometrovou rychlostí potkat někde v čase 3,5 sekundy a maximální rychlost se zastaví na čísle 340 km/h.

Aston Martin DBS GT Zagato

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Jenže to není všechno. Tohle famózní kupé totiž bude stát 180 milionů korun, a to proto, že se k němu váže ještě jeden vůz, a to Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation. Zmíněná cena je tedy zahrnuta za dva vozy, jedná se o nerozlučnou dvojici. Něco jako když vám v supermarketu zabalí vaše oblíbené sušenky po více baleních.

Jde o auto navazující vzhledem na klasický model z roku 1960. I technika bude tradiční – řadový šestiválec s 380 koňmi, který přes čtyřstupňovou manuální převodovku bude pohánět zadní kola.

Druhý jmenovaný se objeví na silnicích už na podzim tohoto roku. Na moderní verzi pak musí zákazníci počkat až na konec roku 2020.