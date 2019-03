mb, Novinky

Uherskohradišťská společnost Performance Solutions se zabývá závodními a speciálními vozidly, mimo jiné. A nyní se chce pustit i do silničních vozidel, a rovnou do nejvyšší ligy supersportů. Co potěší puristy, je, že Mosquito - ano, opravdu nazvali své auto „komár” - má atmosférický osmiválec.

Ohromné křídlo a difuzor prozrazují, že aerodynamika bude hrát obrovskou roli.

Podle dostupných informací má vůz mít 600 koní a 650 N.m, které budou mít na práci jen 974 kilogramů hmotnosti; karoserie je karbonová. Převodovka je šestistupňová s řazením pádly pod volantem. Sprint na stovku má zabrat 2,9 sekundy a nejvyšší rychlost se odhaduje nad 320 km/h.

Síly tedy bude dost, a na asfaltu - i veřejném, Mosquito má dostat značky - ji budou držet systémy aktivní aerodynamiky a adaptivního podvozku, které mají spolupracovat tak, aby vytvářely co nejmenší odpor vzduchu a co největší přítlak.

Zatím se můžeme podívat jen na počítačové ilustrace.

Obrázky jsou ilustracemi; vůz zatím fyzicky neexistuje a na světě bude nejdříve za dva roky. Nevidíme zatím ani dovnitř, ale podle dostupných informací má auto mít head-up displej a sedačky integrované v karbonovém interiéru.

Mosquito má vzniknout v osmnácti kusech po zhruba 30 milionech korun. Proč zhruba? Konkrétní cenu si automobilka podle vlastních slov nechává pro vážné zájemce, prý i proto, že míra individualizace bude vysoká a každé auto bude stát jiné peníze.

Inspirace pro design přišla z druhoválečného letadla.

Vrtá vám pořád hlavou to jméno? Inspiraci pro design brali autoři v britském druhoválečném letadle De Havilland DH.98 Mosquito - proto dostal vůz poněkud hmyzí označení.