mb, Novinky

Když jste youtuber a chcete zaujmout publikum, napadají vás leckdy opravdu zvláštní věci. Tedy, alespoň to tak v posledních týdnech vypadá. Jeden zkouší řídit z křesla na střeše jako Mr. Bean, druhý vyměnil kola za kotouče do pily – a další rozjel auto proti své vlastní manželce a čekal, jestli auto-hlídač odvrátí nehodu.

Tedy, „rozjel” – vůz se při testu pohyboval rychlostí 30–35 km/h, což není nijak závratná hodnota. Autor videa, který si na YouTube říká KriszXstream – pravděpodobně Němec, podle registrační značky vozu – se na tuto rychlost rozjel a pak zapnul autopilota. A nechal ho vypořádat se s chodcem, který nesprávně – příliš blízko před jedoucím autem – přechází silnici.

Nebyl to náhodný chodec, nýbrž jeho žena, která věděla, co se chystá, a proto si na přijíždějící auto dávala pozor. Nevěřila ale autu natolik, aby zůstala stát v jeho jízdní dráze - třebaže auto brzdilo, utekla, ale později uvedla, že to zas tak těsně nebylo. Při druhém pokusu nicméně nebrzdil autopilot, nýbrž řidič.

Nutno dodat, že na videu natáčeném zevnitř auta to vypadá, jako by tesla zastavila dost těsně před chodcem. Podle youtubera, na kterého se v komentářích pod videem, zveřejněným na začátku března, samozřejmě snesla ostrá kritika, to ale zas tak blízko nebylo. A je pravda, že pohled zpoza volantu vždy zkresluje vzdálenost.

Nepozorných chodců je dost



Tahle situace je ve skutečnosti není tak nereálná. Představte si, že chodec se smartphonem v ruce a sluchátky v uších začne přecházet silnici, aniž by se rozhlédl. V situaci z videa by řidič-člověk předvídal vstoupení chodce do jízdní dráhy a pravděpodobně by brzdil (a troubil) mnohem dřív než automatika.

Automobilky dělají vše pro to, aby se takovémuto nepozornému chodci nic nestalo, a Tesla očividně patří k těm, které to dělají dobře. Vpravdě, systémy automatického nouzového brzdění a varování před hrozící srážkou jsme si už nechtěně vyzkoušeli i naostro v provozu – a fungují, zachránily nás od problémů.

Jenže od nápadu aktivně je zkoušet, byť třeba s papírovými krabicemi, nás vždy odradily obavy, jestli opravdu budou fungovat. Za riziko tučného účtu za poškozené auto nám to nikdy nestálo. Zkoušet, jestli ovoce dokáže obalamutit hlídač rukou na volantu, je něco zcela jiného.