mb, Novinky

Většina z nás v dětství jezdila tak nanejvýš na kole. Někteří možná po vesnici řídili stodvacítku nebo favorit. Tátovi na klíně, protože na pedály nedosáhli. Ne tak devítiletý chlapec z Kalifornie, jehož otec ho už v tomhle útlém věku pustil za volant samotného.

A nejezdili jen krokem dokola po parkovišti a už vůbec ne v nějaké nudné krabici. Mladík se učil umění burnoutů - poněkud chuligánského „psaní” na asfalt zadními koly silného auta. V tomto případě Mercedesu C 63 AMG generace W204, který má pod kapotou 6,2l atmosférický osmiválec o 457 koní a 600 N.m.

Samozřejmě že něco takového nelze doporučit a mohlo to dopadnout špatně, ale všimněte si, že mladík „gumoval” zcela mimo silniční provoz. A že to zvládl velmi dobře. A nejen na to, že to podle popisku videa, zveřejněného v minulém týdnu, bylo jeho úplně první „pálení pneumatik”.

Postup je jednoduchý, nároky na auto extrémní



Postup takovéhoto kousku je naprosto jednoduchý - zařadíte D, pevně šlápnete na brzdu a řádně přidáte plyn. Má-li vaše auto se zadním náhonem dost síly, a to Mercedes C 63 AMG jistě má, zadní kola se začnou protáčet.

Ovšem, pneumatiky nejsou to jediné, co dostává pořádně zabrat. Převodovka, hřídele, brzdy, diferenciál, poloosy - zkrátka všechno, co přichází do styku s přenosem síly od motoru na kola, trpí, a tak není radno „pálit gumy” příliš často nebo příliš dlouho.

V Česku trest

Člověka napadne, zda by se devítiletý řidič či jeho otec něčeho dopustili, kdyby to dělali u nás? Pravděpodobně by se jednalo o přestupek, za nějž hrozí pokuta od 25 do 50 tisíc korun a dočasný zákaz řízení.