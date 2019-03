fra, Novinky

Jméno je opravdu unikátní „IMAGINE by KIA“, tedy zhruba představa značky. Ano, je to pouze jakási vize, nápad, sen toho, jak by mohl někdy vypadat automobil. Je to koncept ne proto, aby byl funkční, ale aby vytvářel prostor pro budoucí technologie a ověřoval postupy. Je to koncept staré školy – jen vize a designerské cvičení pro radost z toho, že to prostě jde.

Zajímavé jsou pneumatiky Goodyear, které v sobě mají zabudovány senzory.

Automobil je takový baculatý...

Do velikosti bychom auto zařadili někam do kompaktní třídy, ovšem na její vrchol. Vzhled auta se snaží zcela jiným způsobem pobrat tradiční „tygří masku“ značky Kia. A tak používá výraznou podsvícenou masku, která obepíná jednotky LED světlometů. Jednotky tlumených a dálkových světel, oddělené vodorovnými ‚očními víčky‘, jsou uloženy v jediném bloku z čirého akrylového skla, čímž vzniká efekt pronikavého pohledu.

Dalším zajímavým prvkem je čelní sklo vytažené až k zadním sloupkům v jedné velké ploše. Zadní sloupky pak tvoří předěl a zadní sklo z polykarbonátu má dvě vybouleniny, aby se zvětšilo místo pro cestující na sedadlech vzadu.

V neposlední řadě je zajímavý i lak. Šest ručně nanášených vrstev stříbrného nátěru s chromovým efektem pokrývá hnědý odstín s bronzovým nádechem, vyvolávající dojem tepla.

Čím víc obrazovek...



Podívejme se do interiéru, který je spíš výsměchem ostatním automobilkám. Napříč celou horní částí přístrojové desky se stáčí 21 samostatných displejů s ultra vysokým rozlišením, v uspořádání, které budí dojem nahodilosti a současně i logičnosti. Stačí letmý pohled a okamžitě pochopíte, co má Kluge na mysli.

„Těchto 21 neuvěřitelně tenkých displejů je vtipnou a satirickou odpovědí na současné soupeření některých automobilek v tom, kdo vyrobí vůz s největším displejem,“ vysvětluje Ralph Kluge, generální manažer pro návrh interiérů ze společnosti Kia Motors Europe.

Čím víc displejů, tím víc moderní auto. To si myslí spousta značek. Kia se konceptem tak trochu vysmívá všem.

Technika vozu je samozřejmě elektrická. Vše v autě je na elektřinu. A jelikož se používají elektromotory, ušetřil se i prostor pod kapotou, takže auto má dva zavazadlové prostory.

Naposledy se ještě podívejme na kola. Jsou obuta do pneumatik od Goodyear. Ty vytvořily návrh obutí 255/35 R22 Intelligrip EV speciálně pro tuto studii. Pneumatiky Intelligrip EV by prostřednictvím vyspělé technologie senzorů mohly rozpoznávat stav vozovky a komunikovat s konceptem s cílem zlepšovat jeho jízdní vlastnosti.