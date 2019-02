laz, Právo

O tom, že Volkswagen chystá verzi R pro SUV T-Roc, se šušká už nějakou dobu. Nedávno jsme dokonce sdíleli video, kde byl nachytán prototyp vozu při testování. Nyní se už ke svému záměru Volkswagen staví bez tajností. Ukazuje první skici novinky, kterou uvidíme na ženevském autosalonu.

Přesněji řečeno, bude tam k vidění předprodukční prototyp. V praxi to možná znamená, že vůz bude vystaven tak, aby do něj nebylo možné nastoupit. Do sériové výroby se totiž ještě zřejmě bude něco ladit, půjde však už jen o zanedbatelné maličkosti.

Ostrý T-Roc bude něčím jako Golfem R na chůdách. Příbuzenství ale hledejme také u nedávno testované Cupry Ateca. Co se týče techniky, půjde totiž o přeplňovaný dvoulitr s výkonem okolo 300 koňských sil, dvouspojkovou převodovku DSG a pohon všech kol.

Volkswagen T-Roc už tak v klasické verzi Sport vypadá dynamicky.

FOTO: Marek Bednář, Novinky