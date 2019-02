fra, Novinky

Jen málokoho by asi napadlo hodit do Lamborghini dva pytle cementu nebo starou pračku na vyhození ve sběrném dvoře. Jenže už chvíli má tahle značka ze Sant’Agaty Bolognese auto, které by dokázalo uspokojit i tyhle choutky. Nejenže by vyjelo i po nepěkné cestě v chatové oblasti, ale v kufru by dokázalo převézt vybavení na její kompletní opravu.

Lamborghini k tomuto tématu vydalo pěkné video, kde ukazuje, že pokud si auto pořídí i ten typický Čech s chalupou, bude spokojen. Na přední sedačky se v pohodě vejde i ten, kdo má více jak dva metry, do kufru naskládá až 616 litrů nákladu (574, když jsou zadní sedadla zasunuta do zadní polohy), když na to přijde, může sklopit sedadla a tohle číslo se ještě zvětší. A pokud bude mít na zadních sedadlech děti, tak je může umravnit puštěním pohádek na displejích vnitřního zábavního systému.

Lamborghini Urus

FOTO: Lamborghini

Nemůžeme se tedy divit, že je Lamborghini Urus nejprodávanějším vozem z nabídky značky. Už minulý rok jich bylo prodáno víc než modelu Aventador. Jen připomínáme, že auto má i terénní schopnosti, když značka nabízí i terénní paket.