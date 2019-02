fra, Novinky

Shelby SuperCars je značka, která už dlouho připravuje speciální stroj, jež by mohl zaútočit na vrchol. Chce uzmout titul nejrychlejšího sériového vozu světa, který dnes drží Koenigsegg Agera RS (457,94 km/h). Model Tuatara se představil už na Pebble Beach Concours d´Elegance a zaujal. Nejčastější slovo, které kolem znělo, bylo „stíhačka“. Ano, skutečně tak vypadá.

Na videu v úvodu článku pak můžete vidět, jak úžasně vypadá, když se elegantně „vznáší nad silnicí”. Je to skutečně nádherný pohled a už se těšíme, až se jeho pneumatiky skutečně zakousnou do pláně solného jezera a motor zaburácí výkonem až 1750 koní. Ano, to je skutečně hodnota, kterou ze sebe dokáže vidlicový osmiválec dostat.

SSC Tuatara

FOTO: Shelby SuperCars

Objem 5,9 litru, dvě turba a benzín o oktanovém čísle 91 znamenají 1006 kW (1350 koní), pokud natankuje palivo E85, tak se zvýší na již zmíněných 1305 kW (1750 koní). Auto by tak mělo atakovat rychlost až 483 km/h (tedy metu 300 mil/h).

Bude to stačit? Přece jen tu je celá skupina firem, které chtějí totéž. Samozřejmě je to předně Bugatti, které na to sice výkonově má, ale model Chiron stále čeká na pořádné pneumatiky, které by tu rychlost zvládly. Podobné problémy si nepřipouští Hennessey s modelem Venom F5. Před nedávnem oznámili, že chtějí už příští rok pokořit hranici 500 km/h.

Z těch méně známých je to Devel Sixteen, který by měl mít výkon motoru neskutečných 3728 kW! Také Koenigsegg se nechce nechat o titul připravit a ve vývoji je ještě rychlejší auto. Rok 2020 bude opravdu zajímavý. Tuatara by se měla začít prodávat už letos, tak snad to skutečně ten příští rok otestuje.

Hennessey Venom F5 zatím jako koncept

FOTO: Hennessey Performance