Cadillac Escalade je ohromné SUV, které vzbuzuje úctu na silnicích. Jenže lidé, kteří by chtěli ublížit člověku, který jezdí uvnitř, k autu ani lidem moc úcty nechovají. A tak jsou tu firmy jako AddArmor, které opanceřovávají vozy na takovou míru, aby majitele zabezpečily před ozbrojenými útoky.

AddArmor není v tomhle oboru žádný začátečník. Portfolio je opravdu rozsáhlé. Tenhle Cadillac Escalade je pak jakousi výkladní skříní firmy, protože tady bylo použito to nejlepší. A to jak do ochrany, tak i do luxusu.

Těch přidaných 11 cm na výšku ani není poznat.

FOTO: AddArmor 2x

Uvnitř je to naprostý luxus.

Paket Executive Protection totiž zahrnuje pancéřování kabiny na splnění balistické ochrany B6, což je ta druhá nejvyšší, ovšem je třeba podotknout, že ochrana B7 je určena pro vojenská vozidla. Takže tohle auto i díky pěticentimetrovým bezpečnostním sklům odolá ráži .44 Magnum, devítimilimetrové ráži a dalším.

Součástí paketu pak můžou být i GPS a radiové antény zabudované do karoserie apod. Karoserie je vypodložena karbon-kompozitovou konstrukcí a panely, která je pevnější než balistická ocel. A přitom je samozřejmě o 60 procent lehčí.

Automobil má navíc zvednutou střechu o 11 cm, aby uvnitř bylo víc prostoru. Je to proto, že interiér je skutečně extrémně luxusní. Dvaatřicetipalcová televize, Wi-Fi, kamera pro dohled 360° nebo komunikační systém, který zůstane v provozu i při úplném výpadku elektřiny vozu.

Auto pak je navíc vybaveno nouzovými světelnými houkačkami, pneumatikami runflat, na kterých lze jet i po průstřelu, skrytými zámky, upraveným odpružením a silnějšími brzdami. Ceny se obvykle neuvádí. Tohle auto ale pořídíte za pěkných osm milionů korun