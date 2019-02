mb, Novinky

Čínská automobilka Changan postavila za sebe 56 totožných crossoverů a vypustila je za sebou na rekordní jízdu. Vozy ujely 3,2 km rychlostí zhruba 30 km/h, za sebou jako kachničky a na uzavřené trati s velmi dobře viditelnými čarami.

Rekord byl zaznamenán Guinnessovou knihou rekordů, jak ostatně ukazuje video. Kde je ten háček, ptáte se? V podstatě jakákoliv automobilka by dokázala udělat to stejné, stačilo by sehnat dost stejných aut a prostor, kde by bylo možno něco takového vyzkoušet.

Autonomii úrovně 2 zvládá kdekdo



Nejedna automobilka dnes pracuje na systému, který by dokázal řídit auto místo řidiče-člověka. Každá je s vývojem jinak daleko, ale většina velkých značek dnes je schopná nabídnout autonomii úrovně 2, tedy adaptivní tempomat a aktivní vedení v jízdním pruhu.

To znamená, že k samočinné jízdě je třeba jen jasného vodorovného značení na asfaltu a aspoň jedné ruky řidiče-člověka na volantu, aby vůz měl nějakou indicii, že člověk nespí. Tuto pojistku jsme zkoušeli oklamat a moc to nejde.

Nebylo specifikováno, jakou konkrétně technologií jsou červená SUV ve videu vybavena, ale po zrušení nutnosti držet volant by stejný kousek mohly předvést třeba i mercedesy a škodovky.