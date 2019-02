Lexus obul své SUV do tenisek. Pneumatiky navrhla sportovní značka oblečení

Nové pneumatiky pro Lexus UX si nekoupíte a na silnici s nimi nevyjedete. Pravděpodobně by to totiž nebyl bezpečný pokus. Zakulacené bílé pryže mají připomínat tenisky. Více než fanoušky motorismu zaujmou na právě probíhajícím Fashion Weeku v New Yorku.