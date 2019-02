Audi TT RS prošlo faceliftem

Kdyby se rozdávaly ceny za co nejmenší úpravy v rámci faceliftů, Audi by bylo horkým kandidátem na vítězství, a to zejména s modelem TT. Jeho nejostřejší verze RS má po faceliftu, který byl jen velmi decentní. Naštěstí zpod kapoty nezmizel 2,5l pětiválec.