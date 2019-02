Zboží.cz

Zimní počasí bývá nevyzpytatelné, a tak i když se před cestou (nejen) na hory může předpověď tvářit příznivě, je lepší počítat s tím, že budete muset na silnici bojovat se sněhem či ledem. Ovšem to nejsou jediné situace, na něž je dobré se v zimních měsících připravit.

Řetězy jako základ

Jak zvýšit pravděpodobnost šťastného dojezdu i do oblastí, které motoristům často přichystají nejedenu horkou chvíli? Ponechme stranou zimní pneumatiky, kterými by mělo být vybaveno prakticky každé auto, jež se v zimě objeví na silnici, a zaměřme se na další „pomocníky“, kteří dokáží řidičům výrazně ulehčit situaci.

I když se nechystáte přímo na hory, vyplatí se během zimních měsíců vozit v kufru sněhové řetězy. Ačkoli jejich pořízení nevyžaduje platná legislativa (s výjimkou jízdy po úsecích vymezených značkou), pokud uvíznete ve sněhu či na námraze, rozhodně je oceníte.

Vybírejte je podle hmotnosti svého vozidla a samozřejmě rozměrů pneumatik. Mimochodem, vždy se vyplatí před jízdou vyzkoušet nasazení řetězů na nečisto. I když jsou vybaveny návodem a na internetu najdete spoustu postupů či videí popisujících jak sněhové řetězy nasadit, v případě stresující situace, kdy se kvůli sněhu a ledu nemůžete hnout z místa, se vám budou předchozí zkušenosti hodit.

Na trhu se kromě řetězů klasických, které jsou většinou z oceli, setkáte také s textilními sněhovými řetězy. Jejich výhodou je snadné nasazení na kola, skladnost a také fakt, že dobře fungují na sněhu i ledu. Jen počítejte s tím, že mají poněkud nižší životnost a ne všechny země je považují za řetězy plnohodnotné (pouze za pomůcku určenou k vyproštění vozidla).

Poslední dobou jsou oblíbené i tekuté sněhové řetězy. Jedná se v podstatě o postřik na pneumatiky, který se hodí především pro kratší vzdálenosti nebo vyproštění vozu. Po pár kilometrech je totiž třeba jej obnovit. Nicméně v případě nouze určitě přijde vhod.

Zvláštní kategorii tvoří automatické sněhové řetězy. Jak název napovídá, nevyžadují žádnou složitou instalaci, jsou samonapínací a okamžitě připravené k použití (některé modely jsou dokonce na dálkové ovládání).

1. Sněhové řetězy Pewag Snox Pro SXP540 (PW SXP540), od 3 112 Kč

2. Sněhové řetězy Thule Easy-Fit CU-9 080, od 4 990 Kč

3. Thule K-Summit, od 6 489 Kč

4. Sněhové řetězy – 205/55 R16, od 1 773 Kč

5. Compass K2 Vyprošťovací pásy, od 299 Kč

6. Compass 10318 škrabka s košťátkem, od 135 Kč

7. Fiskars 1019354 škrabka na led, od 99 Kč

Záludný mráz

Ovšem nesjízdná vozovka není jedinou komplikací, se kterou se v zimě můžete setkat a která dokáže pořádně znepříjemnit cestu. Velmi často se stává, že přijdete k autu, jež přes veškerou vaši snahu a přesvědčování odmítá nastartovat. Nejčastějším viníkem bývá vybitá baterie a fakt, že auto delší dobu stálo.

Rychlé řešení nabízejí startovací kabely nebo startovací stanice, nicméně z dlouhodobého hlediska je lepší dobití baterie v autonabíječce. Při jejím výběru rozhoduje především maximální a minimální dobíjecí proud, kapacita nabíjené baterie a také napětí. Nejčastější jsou 12V autonabíječky (právě toto napětí má většina baterií osobních automobilů). Mimochodem, na trhu najdete i solární autonabíječku, jež akumulátor nabíjí prostřednictvím slunečního záření.

Přesvědčte se rovněž, že máte nemrznoucí směs do chladiče – v opačném případě si zaděláváte na velmi nepříjemné a také finančně náročné potíže. Ostatně když už zmiňujeme provozní kapaliny, nezbytností je také nemrznoucí směs do ostřikovačů. Vyplatí se mít ji nejen v nádrži, ale i v kufru do zásoby. V zimě totiž spotřeba této kapaliny stoupá. Samozřejmostí jsou pak kvalitní a funkční stěrače, jež zajistí dokonalý výhled i ve ztížených podmínkách.

1. Velvana Fridex G Plus 1 l, od 106 Kč

2. CINOL Antifreeze D Extra (G12) 4 l, od 243 Kč

3. Sonax AC SX332505, od 360 Kč

4. Tekuté stěrače NANO 400 ml, od 79 Kč

5. BOSCH C7 12/24V 7A, od 1 830 Kč

6. Compass Solar 07168 12V, od 518 Kč

7. Road Star autonabíječka Usb Twin 2A/1A CU26D černá, od 129 Kč

Nezbytné maličkosti

Zimní výbava do auta tím ale nekončí. Nezbytností je rovněž škrabka na led a smetáček (ideálně teleskopický), který zbaví auto nánosu sněhu. Mimochodem, bez řádně očistěného auta nesmíte vyjet – nezapomínejte proto na ometení střechy či kufru a také světlometů. Jde nejen o bezpečnost vaši, ale také ostatních řidičů.

Na okna kromě klasické škrabky (již seženete například v kombinaci s rukavicí) můžete použít i rozmrazovač skel ve spreji, díky němuž odpadá únavné škrábání a ušetříte i čas. Vhod může při nízkých teplotách přijít rozmrazovač zámků. Někteří řidiči svůj vůz před sněhem a ledem raději „skrývají“ pod plachtu, případně proti námraze používají kryt na přední sklo.

Pokud hrozí, že byste mohli během cesty zapadnout do sněhu, přibalte také lopatku (na trhu najdete skládací, která se pohodlně vejde do kufru) a tažné lano. Abyste měli jistotu, že i v případě čekání na pomoc nebo zprovoznění silnice budete moci používat svůj mobilní telefon či jiné zařízení, pořiďte si USB nabíječku, díky níž elektroniku jednoduše dobijete a nemusíte se strachovat, že si nebudete schopni přivolat pomoc.

Pro delší cesty do rizikových oblastí není od věci přibalit i deky, dostatek tekutin a jídlo pro případ, že uvíznete na silnici několik hodin. Samozřejmostí by měla být dostatečně plná nádrž.

Tento článek podporuje službu Zboží.cz.