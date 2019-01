Představte si točitou okresku se slepým horizontem, na které nejsou ani stromy, abyste tušili, kam silnice pokračuje. Pojedete přes ten horizont stokilometrovou rychlostí? Ne, protože nevidíte, co je za ním.

Dalo by se tedy očekávat, že když se někdo bude chtít účastnit tzv. Bird Box výzvy, tedy dostat se někam se zavázanýma očima po vzoru filmu Bird Box, půjde po chodníku s holí v ruce jako slepec, protože de facto v ten moment slepý je. Nikoliv, že bude řídit auto.

Přesně to však zkusila sedmnáctiletá řidička v Laytonu v Utahu, kousek severně od Salt Lake City. Dopadlo to podle očekávání – narazila do jiného automobilu.

Bird Box Challenge while driving...predictable result. This happened on Monday as a result of the driver covering her eyes while driving on Layton Parkway. Luckily no injuries. pic.twitter.com/4DvYzrmDA2