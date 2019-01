mb, Novinky

Dvouletý dalmatin Bodi se usadil na sedačku řidiče. A zkoumal, co dělá ovladač, na kterém je napsáno P, R, N a D. Zkoumal to packou, přičemž náhodou zařadil zpátečku – a auto se dalo do pohybu.

Ve stejnou dobu na vodu spouštěli svůj člun lidé z firmy YOLOtek, kteří se zabývají různými držáky pro kamery na lodě – a měli kamery zapnuté. A díky tomu se můžeme přesně podívat na to, jak se u karavanu rozsvítí couvací světla a dá se do pohybu.

Člověka by napadlo, že je to celé sehraná scénka – čekali bychom, že když někdo zaparkuje automobil takhle blízko vody, zajistí ho lépe než jen zařazením P na voliči převodovky. Alespoň parkovací brzdou a ideálně ještě klínem pod kolo.

Jenže kdyby to byla sehraná scénka, asi těžko by za couvajícím autem takhle dlouho stál člověk a riskoval, že bude přejetý. A vůz by do vody sjel o kus méně, ne natolik, aby jeho záď začala plavat.

Jackson do vozu stihl naskočit a zachránit ho, byť dovnitř nabral vodu. Ke konci videa vidíme, že vyjíždí z vody vlastní silou. To znamená, že do motoru nenasál vodu a že mechanická poškození snad nebudou velká. Vysušit vnitřek ale několik dní jistě zabere.