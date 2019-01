mb, Novinky

Osmačtyřicetiletý James Mucciaccio vlétl se svým Ferrari 360 Modena přímo do vody, a to dokonce před zraky policistů – a také kamery v jednom z policejních aut. Stalo se to okolo sedmé hodiny ranní 26. prosince loňského roku ve floridském městě Palm Beach, které je součástí aglomerace Miami.

Nebyla to nehoda v pravém slova smyslu, Mucciaccio to udělal naprosto cíleně, jak uvádí policejní zpráva. A i ve videu vidíme tmavomodrý vůz chvíli stát, pak couvnout, rozjet se – a už cáká voda. Řidiči se nic nestalo, z vozu vylezl ještě předtím, než se stačil ponořit na dno v hloubce zhruba deseti metrů.

Podle policie nebyl řidič pod vlivem alkoholu ani drog. Některé zdroje podle televize WPTV, která zprávu první přinesla, uvádějí, že policie přijela na zavolání kvůli zdravotní nouzi. Jiné zdroje spekulují o tom, že se na scéně policista objevil, aby Mucciacciovi řekl, že na místě nemá parkovat.

K vyzvednutí auta na hladinu byly použity ohromné nafukovací vaky.

FOTO: Code 3 Divers

Vůz byl z vody vytažen ještě v ten den, co do ní spadl. Potápěči použili nafukovací vaky, díky kterým auto vyplavalo na hladinu, a pak jej lodí odtáhli na břeh. Asi nemusíme dodávat, že se díváme na totální škodu.

Potápěčská firma, která vyzvednutí prováděla, potvrdila, že datum z roku 2012 na některých fotkách auta pod vodou ve videu je dáno špatným nastavením aparátu. A také uvádí, že v této oblasti to není první Ferrari, které takto zachraňovala. V minulosti prý ve vodě skončil 458 Spider.