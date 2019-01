laz, Právo

Mladoboleslavská Škoda už dlouhou řádku let nevkročila do ryze užitkového segmentu. S výjimkou zaplechovaných verzí Praktik to navíc pod koncernem Volkswagen ani na žádnou změnu nevypadá. V rámci německé automobilky si dodávky či pick-upy na starost bere divize Volkswagenu.

Záhadné prototypy dvojčete Transporteru se sice prohnaly českými silnicemi a internetem, stejně jako neuskutečněný projekt nového Roomsteru založeného na modelu Caddy, ovšem stále to vypadá, že si Škoda ponechá spíše portfolio striktně osobních aut.

Verze RS aktuálně tvoří vrchol nabídky SUV od Škody

A co takhle pick-up? Divoká představa, ovšem pokud už by v Mladé Boleslavi takový vůz navrhli, byl by to zřejmě takzvaný tunový pick-up, s názvem dnes populárního a rostoucího segmentu odkazujícím na maximální přípustné zatížení. Něco jako dvojče Volkswagenu Amarok. Ovšem maďarský grafik X-Tomi došel ve svých představách mnohem dále.

Navrhl totiž pick-up ze Škody Kodiaq. Tehdy by to bylo něco na způsob Cadillacu Escalade EXT - tedy SUV s korbou. Takový projekt však téměř jistě zůstane v počítači zmíněného grafika. Vždyť ani modulární platforma MQB na něco takového není připravena. Pro představu pak posloužila verze RS. Ta aktuálně tvoří vrchol nabídky s dvakrát přeplňovaným dvoulitrovým dieselem. Takovým, který právě před pár lety zmizel zpod kapoty Amaroku...