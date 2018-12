fra, Novinky

Otázka nasazení autonomních vozidel do provozu má i psychologický rozměr. Budou jim lidé věřit? Nebudou se v nich bát? A co ti, kteří budou stát na chodníku? Jak budou k autu bez řidiče přistupovat? Správně položit otázky a znát na ně odpovědi je základ toho, jak postupovat v příštích letech, až samořiditelná auta budou nasazována na trh.

Společnost Continental udělala velký průzkum mezi lidmi v USA, Německu, Číně a Japonsku. V dotaznících se jich ptali právě na jejich vztah k autonomním vozům.

Na otázku, zda si myslí, že je automatizovaná jízda rozumný pokrok, souhlasilo 50 % v USA a 53 % v Německu. To není moc přesvědčivý výsledek. Zvlášť ve srovnání s Čínou, kde souhlasilo 89 %.

Kdo se bojí?

Pak je tu otázka strachu, který je nevyhnutelně s robotickými vozidly spojen. V Německu 62 % souhlasí s tvrzením, že „Automatizované řízení mě trochu děsí“. V USA je to dokonce 77 %. A to nehovoříme o jízdě na horské dráze, ale o cestě z bodu A do bodu B. V Číně se přitom bojí pouhých 28 %.

Stejně negativně se chovají Němci a Američané vzhledem k spolehlivosti. V USA i Německu si 77 % lidí nemyslí, že by tahle technologie mohla fungovat spolehlivě. V Německu si i nadpoloviční většina lidí myslí, že je dlouhá cesta k tomu, aby byly samořiditelné vozy přijaty. Spolehlivostí je v Číně znepokojeno 40 % lidí.

Posun za pět let

Continental ale také zajímalo, jak se změnil přístup lidí za pět let od posledního stejného průzkumu. Udělala „zářez“ do důvěry lidí známá a silně medializovaná nehoda samočinně řízeného automobilu Uber? V roce 2013 děsily samoředitelné vozy pouze 66 % lidí v USA, což je o 11 % méně než dnes. Před pěti lety pak nevěřilo, že může takový systém fungovat spolehlivě, 50 % lidí. Takže o 22 % méně než dnes. V Číně přitom posun byl na opačnou stranu – za pět let se Číňané bojí méně a myslí si, že automatizované vozy mohou být spolehlivé víc dnes než před pěti lety.