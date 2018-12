Ilustrátor představil ideu příštího Nissanu GT-R. Je divokou evolucí současného

Automobilka Nissan sice ohromuje svět specialitkami na bázi současného GT-R, ale ani tím a mnoha facelifty neskryje fakt, že je to jedenáct let staré auto. Podle designéra Vladimira Gololobova by příští generace mohla vypadat právě takto.