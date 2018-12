mb, Novinky

Auto, které má jen na hnané nápravě zimní obutí a na té druhé jsou letní gumy, je totiž v podstatě neřiditelné i v mírných zatáčkách. Automobilový youtuber Jonathan Benson to ukazuje videem na zasněženém testovacím polygonu gumárenského giganta Goodyear - a pointa přichází už v sedmnácté vteřině videa.

Benson se snaží zatočit, a zatímco přední kola drží stopu, jak mají, záď auta velmi rychle chytá přetáčivý smyk a vůz - současná generace BMW X1 s předním pohonem - končí v „zatáčce” zádí napřed. „Tady bych mohl s videem skončit,” reaguje Benson.

Teorie stojící za použitím zimních pneumatik jen na jedné, hnané nápravě je ta, že když se nebude auto moci na kluzku hnout, lepší přilnavost zimních pneumatik mu pomůže se rozjet. To je pravda, ale ve chvíli, kdy auto jede, a zejména když zatáčí, spoléhá na trakci všech čtyř kol mnohem více - a v ten moment přicházejí problémy.

Zimní pneumatika

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Benson je ve videu každou chvíli v hodinách, až má člověk dojem, že i jeho samotného překvapilo, jak špatně je takto obuté auto řiditelné. Stačí jet nějakých 40 km/h, mírně zatočit a letní pneumatiky marně hledají trakci. Jak nebezpečné situace to může znamenat v provozu, asi není třeba vypisovat.

Na autě do 3,5 tuny patří zimní gumy na všechna kola, říká zákon



Český silniční zákon o zimních pneumatikách hovoří jasně - v § 40a stojí, že „V období od 1. listopadu do 31. března, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza” nebo to lze předpokládat, lze užít motorové vozidlo k jízdě „pouze za podmínky použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech”. Třeba ve Velké Británii ale není použití zimních pneumatik vůbec povinné.

A na závěr pro úplnost - bavorský „pokusný králík” měl na přední, hnané nápravě obuty zimní pneumatiky Goodyear Ultragrip Performance Gen-1 a vzadu byly letní Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Na obou nápravách byl rozměr pneu 225/50 R17 a stejný hmotnostní i rychlostní index a samozřejmě také byly pneumatiky stejně nahuštěny.