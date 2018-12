mb, Novinky

Řidič BMW se prostě zařadil do jízdního pruhu, když se v něm vytvořila mezera. Bylo to, pravda, trochu drzé – mezera nebyla dost velká, takže zůstal stát trochu nakřivo, ale pruh, ze kterého přejížděl, nezablokoval. Ani nehodu nezpůsobil – ovšem všimněte si, že pick-up značky Ram musel docela dost přibrzdit.

Podle GPS souřadnic ve videu se to stalo o posledním listopadovém víkendu v kanadském Torontu.

Řidič pick-upu pochopitelně nebyl s manévrem BMW spokojen, ale místo nadávání z otevřeného okna či pokusu o fyzickou konfrontaci prostě BMW objel po krajnici. A když se kolona dala do pohybu, normálně pokračoval v jízdě na svém původním místě.

Na tomto incidentu je pozoruhodné právě tohle – když se kolona rozjede, nikdo nikoho nevybržďuje, neblokuje; kdo nakolik troubí, nám není známo, protože videu chybí zvuk. Obě auta ale pokračují v jízdě normálně, bezpečně.

Neohrozit, neomezit, říká český zákon

Zákon č. 361/2000 Sb., tzv. silniční zákon, hovoří o jízdních pruzích v § 12. Odstavec 5 říká, že „přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy”. Manévr BMW splnil znaky minimálně omezení, takže by před českým policistou neměl obstát.