Volkswagen si brousí zuby na nejrychlejší auto Nürburgringu

Když Volkswagen poslal závodit na americký vrchol Pikes Peak svůj elektrický speciál I.D. R, netušil, že to tenhle speciál zvládne tak úžasně rychle. Stalo se. A když to dokáže do vrchu, tak proč by to samé auto nemohlo srazit z trůnu ty, kteří dnes vládnou na severní smyčce okruhu v německém Nürburgringu?