Možná jste zaznamenali zprávu o tom, jak Aljašku postihlo silné zemětřesení a poškodilo infrastrukturu. Starý Jeep CJ-7 se s problémy vypořádal po svém, jak ukazuje video z 30. listopadu.

Na první pohled je jasné, že zrovna tento jeep neslouží k cestám do nákupního centra a s dětmi do školy. Všimněte si rámu a navijáku vpředu a také ohromných terénních pneumatik. Můžeme spekulovat i o přizvednutí vozu.

Majitel tedy asi v terénu nebude nováček, takže se odvážil projet úsek silnice poničený zemětřesením, a jeho jeep s tím neměl velký problém. Jenže tak snadné, jak to vypadá, to asi ve skutečnosti nebylo - a troufneme si říci, že třeba Octavia Scout by to nezvládla. Dost možná by to nezvládl ani ten jeep v sériovém stavu, který si můžete prohlédnout na fotografii nahoře.

Nutno dodat, že tento jeep se vystavil poměrně velkému riziku, když se do poničené části vozovky pouštěl. Váha vozu totiž mohla odstartovat další sesuvný proces nebo třeba otevřít propadlinu, která se mohla pod asfaltem vytvořit.

Pro úplnost - Jeep CJ-7 je přímý předchůdce první generace modelu Wrangler, který existuje dodnes. Vyráběl se v letech 1976-1986 s řadovými čtyř- a šestiválci a s pětilitrovou V8. Pro export mimo Severní Ameriku se do něj montoval dieselový čtyřválec Isuzu.