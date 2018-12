mb, Novinky

O Scale toho víme už celkem dost, Škoda prozradila, že pod kapotou bude jeden diesel a dva benzínové motory v několika různých variantách, včetně jedné, která jezdí na stlačený zemní plyn. [celá zpráva]

Auto se začne vyrábět v únoru, v květnu s ním mohou odjet první zákazníci.

Škoda Scala

FOTO: Škoda Auto

Automobilka chce modelem oslovit mladší sportovněji založené zákazníky. "Novým modelem otevíráme novou kapitolu vozů kompaktní třídy. Jedná se o zcela nový vůz, který ve třídě výrazně posouvá měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti a designu. Dokládá to i svým novým názvem," uvedl předseda představenstva Škody Bernhard Maier.

Scala má konkurovat tradičním hatchbackům, jako je VW Golf, Ford Focus, Kia Ceed nebo Opel Astra.

Nová Škoda Scala

FOTO: Radek Plavecký, Novinky

Scala za příplatek dostane kompletně LEDková světla a také plejádu bezpečnostních a asistenčních systémů, jako v nejdražších škodovkách, tedy včetně varování před autem blížícím se zezadu nebo adaptivního tempomatu. Přitom stále zůstává menší než Octavia - rozvor náprav je 2 649 mm, kdežto Octavia nabídne 2 686 mm.

Nová Škoda Scala a šéf firmy Bernhard Maier

FOTO: Radek Plavecký, Právo

Škoda Scala

FOTO: Škoda Auto

V kabině nejvíce zaujalo nové umístění displeje - je na středové konzoli úplně nahoře a z palubní desky „trčí”. Když jsme uvnitř seděli, zaujaly nás příjemné materiály a dobrá kvalita zpracování. A také fakt, že už v základní výbavě bude připojení k internetu. [celá zpráva]

Škoda Scala

FOTO: Škoda Auto

Interiér se odhalil už kompletně.

Co tedy stran Scaly zbývá? To na pohled nejdůležitější - vzhled exteriéru. Ten se odhalí dnes večer v Tel Avivu. Díky přímému přenosu se na odhalení můžete podívat i vy z pohodlí svého domova, a to od 18.30 středoevropského času.

Škoda Scala

FOTO: Škoda Auto

Vůz jsme si už zvenčí mohli prohlédnout, ale jen v maskovací fólii.

Škoda Scala

FOTO: Škoda Auto