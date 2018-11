mb, Novinky

Dakarský matador Eduard Nikolajev i se svým autem zanedlouho odletí do Jižní Ameriky kvůli Dakaru. Ještě předtím ale uvítal driftera Mika Whiddetta ve své domovině, konkrétně v Kirovském závodě v Petěrburgu. Chtěli uskutečnit něco, co plánují už docela dlouho.

Když se potkali vloni na Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu, hovořili, zčásti v žertu, o tom, že by mohli zkusit driftovat - tedy vést auto po závodní trati co nejefektnějšími a co nejpřesnějšími smyky - ve dvojici. V normálních závodech drifterů to je docela běžná praktika, zejména v posledních pár letech.

Jenže vedle sebe stojí dvě podobná auta, dva stroje, připravené na driftování. Tady to bylo úplně jinak - Mazda RX-8 je proti náklaďáku Kamaz drobečkem. „Musel jsem si chvíli zvykat na to, že mám těsně vedle sebe tak obrovský náklaďák. Jedno jeho kolo je větší než celé moje auto,” komentoval pro agenturu Reuters zážitky Whiddett.

„Jsme zvyklí na písek, kameny, offroad i asfalt, ale tohle - i když to zvenčí vypadá snadné, věřte mi, není tomu tak,” vypráví Nikolajev. Totiž, i když se na Dakaru či jiných rallye často jezdí ve smyku, driftování to opravdu není.