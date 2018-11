mb, Novinky

Značka Seat byla sama o sobě založena v květnu roku 1950; její celé jméno znělo „Sociedad Española de Automóviles de Turismo”, tedy „Španělská společnost cestovních automobilů”. Byla iniciativou šesti španělských bank, španělské vlády a italského koncernu Fiat - a proto také byly první Seaty licenčně vyráběnými Fiaty. Partnerství vydrželo až do roku 1982.

Takový je i příběh čtrnáctistovky. Byla to tehdy relativně novinka i u Fiatu, model 1400 se představil na ženevském autosalonu v roce 1950 a byl to první Fiat se samonosnou karoserií. Seat tedy do začátku nedostal zastaralou techniku, ale horkou novinku.

První vyrobený Seat 1400

FOTO: Seat

Moderní - na svou dobu - byla i konstrukce zadní nápravy. Náprava sama byla tuhá s listovými pery, ale byla kromě tlumičů pérování doplněna také o vinuté pružiny a panhardskou tyč, která zajišťovala příčné ustavení nápravy vůči karoserii.

Zadní náprava byla poháněná zážehovým čtyřválcem, uloženým vpředu. Z objemu 1395 ccm doloval 44 koní; samozřejmě měl karburátor a manuálně ovládaný sytič. Nejvyšší rychlost vozu byla 120 km/h a průměrná spotřeba byla 10,5 litru benzínu na 100 km.

Na dnešní poměry tu výbavy moc není, ale v 50. letech bylo luxusem i rádio.

FOTO: Marek Bednář, Novinky

Seat 1400 byl pro Španělsko důležitý ještě z jednoho důvodu - automobilka dovážela jen minimum dílů. Téměř všechny vznikaly ve Španělsku, což znamenalo výraznou podporu tamní ekonomiky.

Jen do konce roku 1954 bylo dodáno 959 vozidel. Další rok se roční produkce přiblížila třem tisícům, v roce 1956 to bylo zhruba 7 tisíc a v roce 1957 už 10 tisíc aut. Celkem bylo za zhruba deset let produkce vyrobeno 98 978 kusů všech čtyř vývojových stupňů; další tři byly označeny jednoduše písmeny A, B a C.

Seat se ve svých začátcích nijak nestyděl za to, že vyrábí licencované Fiaty.

FOTO: Marek Bednář, Novinky