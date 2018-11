fra, Novinky

Bělorusko nepatří mezi světové giganty v automobilové výrobě ani technologickém pokroku. To chce ale tamní vláda změnit, takže se snaží všemi prostředky podpořit vývoj. Třeba v automobilech domluvila s čínskou firmou Geely spolupráci, kdy se vozy SC7, které se mimochodem v Bělorusku vyrábí, stanou základem pro nový model vyráběný BelAZem. Založili dokonce společné konsorcium BelTA.

Ve voze, který byl nedávno představen vládním špičkám, pracuje elektromotor o výkonu 80 koní. Maximální rychlost je omezena na 110 km/h a dojezd na jedno nabití (za 4 hodiny u rychlodobíječky) je 100 km. To nejsou žádné extrémní hodnoty. Na tuhle dobu jsou to čísla více než podprůměrná. Ale není to konec. Na vývoji pracuje místní akademie věd, a ta oznámila, že právě vyvíjí druhou verzi s dojezdem 300 km a pokračovat má i dál.

Ovšem to nejzajímavější na autě je jeho cena. Ta lepší verze se má pohybovat v přepočtu kolem 225 000 korun. Jak je možné se dostat k takové sumě? Prý použitím nikoliv akumulátorů, ale superkapacitorů.