Možná své auto parkujete vždy daleko od všech ostatních, aby vám někdo méně pozorný neodřel lak. Možná ale chcete zaparkovat co nejblíž vchodu, abyste to neměli daleko - a právě vás může nadchnout systém, vyvíjený americkou firmou Steer.

Jeho princip je ten, že ve chvíli, kdy přijedete na parkoviště např. u obchoďáku, vystoupíte u vchodu do budovy a vůz zcela sám zaparkuje. Až budete odcházet, pomocí aplikace v telefonu si auto přivoláte na stejné místo, kde jste vystupovali.

Je to nejen pohodlné, ale také nemusíte táhnout tašky s nákupem příliš daleko. Nebo, vezete-li si je k autu v nákupním vozíku, pak ten vozík vracet. „Co nabízíme, je pohodlí, a pohodlí je návykové,” říká Anuja Sonalkerová, šéfka a zakladatelka firmy.

V nových autech od roku 2021



Vývoj není zcela na začátku, firma už nyní vede pilotní provoz na jednom z parkovišť baltimorského mezinárodního letiště. A má uzavřeny smlouvy se dvěma automobilkami a jedním velkým subdodavatelem na zástavbu svého systému do aut od modelového roku 2021. Má být možno software i hardware zapracovat i zpětně do starších aut, a to od modelového roku 2012.

Výzkumný Ford Fusion startupu Steer

Systém vyžaduje i jistou spolupráci ze strany provozovatelů parkovišť. Je třeba, aby své parkoviště zmapovali pomocí vývojářské sady přímo pro Steer. Pak si ale můžou nastavit, kde budou lidi vystupovat a jak a kde budou vozy autonomně parkovat.

Pro majitele parkovišť také může být v budoucnu výhodné vyhradit tomuto systému část plochy. Protože z auta nebude nikdo vystupovat, není nutný prostor na otevření dveří, takže vozy můžou být zaparkovány těsně u sebe. Dle amerických norem, které vyžadují šířku parkovacího místa 2,7 metru, by se mohlo na stávající plochu parkoviště vejít až o 20 % více aut.

Platba měsíčně, i když hardware budete mít v autě



Podle analýzy firmy Inrix řidiči v USA stráví průměrně 17 hodin ročně hledáním parkovacího místa, což je stojí v průměru 345 dolarů (cca 7 800 korun). Extrémem je v tomto případě New York, kde jsou tato čísla 107 hodin, resp. 2 243 dolarů (cca 51 tisíc korun).

Steer počítá s tím, že lidé budou ochotni část těchto peněz zaplatit, aby ušetřili vlastní čas. Autonomní parkování má být nabízeno ve formě služby s platbou měsíčním paušálem, ovšem zatím nejsou známé ceny ani možnosti ukončení využívání systému.