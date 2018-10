mb, Novinky

Šílených výkonů Volkswagenu I.D. R si svět mohl letos užít do sytosti – nejdřív to bylo první auto vůbec, které na Pikes Peak v USA prolomilo sedmiminutovou hranici, pak stanovilo i rekord elektromobilů na trati do vrchu na Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu. [celá zpráva]

I.D. R je elektromobil, jehož motory pohání všechna kola kombinovaným výkonem 679 koní a 649 Nm. To nejsou nějak omračující čísla, ale vůz váží pouhých 1100 kg, takže zvládne na stovku zrychlit za 2,25 sekundy a jeho brzdy dokážou vyvinout přetížení až 5 G.

Jsou to ale dlouhé, rychle projížděné zatáčky, ve kterých vás I.D. R omráčí – doslova. „Zlomek sekundy po zatočení je děsivý, ale pak se mozek uvolní, řekne si, že všechno je v pořádku, že si natáhne nohy, zdřímne si,“ píše Ollie Marriage z britského Top Gearu.

„A pak, jak volant narovnám, mozek se vzpamatuje (...) a já se vzbudím jako při noční můře,“ pokračuje o svých zážitcích za volantem.

BEZ KOMENTÁŘE: Rekordní jízda Volkswagenu I.D. R v Goodwoodu.

Zdroj: Goodwood Road & Racing

Testovací pilot vozu Dieter Depping vysvětluje, o co jde – tento fenomén se označuje G-LOC, což je zkratka pro G-force induced loss of consciousness, tedy česky ztrátu vědomí kvůli vysokému přetížení.

Není to ovšem zrovna věc, kterou by člověk chtěl zažívat při řízení auta. Ovšem, VW I.D. R taky není normální auto, pro běžné silnice homologaci nemá a závodní piloti jsou přetížení lépe uvyklí.