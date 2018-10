fra, Novinky, Reuters

Francie chce zatraktivnit nabídku vlády, kterou bychom u nás nazvali šrotovné, tedy finanční pobídku pro lidi, kteří by si mohli vyměnit staré a neekologické auto za nové, ekologické, a dokonce elektrické.

Už dnes v této zemi funguje finanční pobídka na výměnu starých vozů s naftovými motory za nové. I na tomto se zčásti podílejí automobilky. Ovšem pobídky by se měly ještě zvětšit. Minulý týden bylo schváleno zvýšení daně z neekologických vozidel, které by mělo zvýšit výběr o 40 miliónů eur. Tyto peníze půjdou právě do fondu, ze kterého se vyplácí finanční pobídky.

Tento týden však vláda hodlá ještě jednat o zvýšení spoluúčasti automobilek, aby mohla zvýšit částku, která půjde na pobídky. Francie chce totiž nabízet nejen peníze na čistší vozidla, ale chce přímo cíleně podporovat nákup elektromobilů. Tyto vozy jsou však dražší, pobídky pro občany se tak budou muset také zvýšit.

Francie zároveň chce v roce 2019 zvýšit daně z motorové nafty o více než šest centů na litr a o tři centy na litru u benzínu.